Juventus | la squadra femminile è campione d’Italia

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 8 maggio 2021) LaWomen, dopo il successo per 2-0 contro il Napoli, è diventataper la quarta volta nella sua storia. Le ragazze bianconere allenate da Rita Guarino hanno conquistato il tricolore al termine di una stagione entusiasmante. Dopo il triplice fischio è esplosa la festa in casa. Con laun altro grande traguardo è stato raggiunto. , #! #ForzaJuve pic.twitter.com/Gf3wy8z3D4 — #F4BULOUS (@FCWomen) May 8, 2021 Celebrate like the #F4BULOUS champions that you are! #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/sPQgZX52Sg — #F4BULOUS (@FCWomen) May 8, 2021 FOTO: TwitterWomen L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.