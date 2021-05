Inter-Sampdoria: le formazioni ufficiali (Di sabato 8 maggio 2021) Queste le formazioni ufficiali di Inter-Sampdoria. Il tecnico Conte, con lo scudetto già conquistato, regala una maglia da titolare a chi ha trovato meno spazio in questo campionato. Dal primo minuto in difesa c’è Ranocchia, mentre in mezzo al campo ci sono Vecino e Gagliardini. Davanti Sanchez in coppia con Lautaro Martinez. Ranieri sceglie Keita dal 1? supportato da Ramirez. Titolare anche l’ex di turno Candreva. Le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte. All. Conte. Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Ramirez; Keita. Allenatore: Claudio ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Queste ledi. Il tecnico Conte, con lo scudetto già conquistato, regala una maglia da titolare a chi ha trovato meno spazio in questo campionato. Dal primo minuto in difesa c’è Ranocchia, mentre in mezzo al campo ci sono Vecino e Gagliardini. Davanti Sanchez in coppia con Lautaro Martinez. Ranieri sceglie Keita dal 1? supportato da Ramirez. Titolare anche l’ex di turno Candreva. Le(3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte. All. Conte.(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Ramirez; Keita. Allenatore: Claudio ...

