Inter Sampdoria, i tifosi nerazzurri fanno festa all’esterno di San Siro – VIDEO (Di sabato 8 maggio 2021) I tifosi dell’Inter si sono raccolti all’esterno di San Siro per festeggiare lo scudetto prima della partita contro la Sampdoria (-Dal nostro inviato a San Siro) Dopo l’ok della prefettura i tifosi dell’Inter si sono ritrovati al di fuori di San Siro – in uno spazio a loro riservato – per festeggiare tutti insieme lo scudetto conquistato una settimana fa. Sono già tantissimi i supporter presenti all’esterno del Meazza, in attesa dell’arrivo della squadra per il match contro la Sampdoria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter News 24 (@Internews24com) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Idell’si sono raccoltidi Sanper festeggiare lo scudetto prima della partita contro la(-Dal nostro inviato a San) Dopo l’ok della prefettura idell’si sono ritrovati al di fuori di San– in uno spazio a loro riservato – per festeggiare tutti insieme lo scudetto conquistato una settimana fa. Sono già tantissimi i supporter presentidel Meazza, in attesa dell’arrivo della squadra per il match contro la. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daNews 24 (@news24com) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | INTER-SAMPDORIA 3-2 2004/05 ?? Una rimonta storica firmata da _____ ?? ?? 88' ? ... ?? 91' ? ... ?? 94' ? ...… - Inter : ?? | COMUNICATO Il messaggio del Club in vista di #InterSampdoria ?? - Inter : ? | QUIZ Quale giocatore della rosa nerazzurra ha vestito la maglia della Sampdoria per un'intera stagione senza s… - will_sancz : RT @_esegesi_: Buongiorno Campioni d’Italia ???? Oggi a San Siro arriva la Sampdoria e ogni volta che i blucerchiati tornano a Milano, io pe… - AndreaInterNews : RT @internewsit: FotoGallery IN - Tifosi a San Siro per accogliere la squadra prima di Inter-Sampdoria - -