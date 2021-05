Incidenti sul lavoro, Cuozzo (FI) alla Carfagna: “Con il Recovery Fund incentivi per le norme sulla sicurezza” (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiValva (Sa)- “Necessario incentivare, con l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund, l’attuazione delle norme a tutela dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro che troppo spesso vengono disattese dagli imprenditori”. È la proposta indirizzata al ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, dal politico di Forza Italia e consigliere comunale di Valva, l’avvocato Michele Cuozzo. Richiesta quella del politico del centrodestra salernitano, che arriva all’indomani dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro. “Pochi giorni fa – sottolinea Cuozzo – abbiamo festeggiato il primo maggio quale Festa dei Lavoratori ma quella data continua a scandire i numeri di una strage silenziosa”. Secondo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiValva (Sa)- “Necessario incentivare, con l’utilizzo dei fondi del, l’attuazione dellea tutela dei lavoratori e dellasui luoghi diche troppo spesso vengono disattese dagli imprenditori”. È la proposta indirizzata al ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara, dal politico di Forza Italia e consigliere comunale di Valva, l’avvocato Michele. Richiesta quella del politico del centrodestra salernitano, che arriva all’indomani dell’ennesimo incidente mortale sul. “Pochi giorni fa – sottolinea– abbiamo festeggiato il primo maggio quale Festa dei Lavoratori ma quella data continua a scandire i numeri di una strage silenziosa”. Secondo ...

