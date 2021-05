Incidente stradale sulla 'Trignina': strada chiusa al traffico per un' ora in entrambe le direzioni (Di sabato 8 maggio 2021) La strada statale 650 'fondovalle Trigno' è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per oltre un'ora a causa di un Incidente avvenuto al chilometro 62, nel comune di Dogliola. Sul posto è ... Leggi su chietitoday (Di sabato 8 maggio 2021) Lastatale 650 'fondovalle Trigno' è stataal, inle, per oltre un'ora a causa di unavvenuto al chilometro 62, nel comune di Dogliola. Sul posto è ...

Advertising

NewSicilia : +++ INCIDENTE MORTALE IN SICILIA +++ Un tratto dell'#autostrada A19, #Palermo - #Catania, sarebbe al momento blocc… - Sergio37740143 : E gli ospedali come fanno a rubare 1'935,00 € ad ogni morto di COVID, avete fatto caso che ora chi muore in ospedal… - DirettaSicilia : Tragico incidente stradale sulla A19, un morto, - occhio_notizie : Dramma in provincia di Cremona dove padre e figlia sono morti in un tragico incidente in moto a Pieve San Giacomo - FrancescaNoce10 : RT @FonteUfficiale: Era rimasto coinvolto anche nel caso delle corse clandestine d'auto a Talenti lo scorso gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Incidente stradale sulla 'Trignina': strada chiusa al traffico per un' ora in entrambe le direzioni La strada statale 650 'fondovalle Trigno' è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per oltre un'ora a causa di un incidente avvenuto al chilometro 62, nel comune di Dogliola. Sul posto è tempestivamente intervenuto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

Schianto contro auto a Cremona. Morti due motociclisti: sono padre e figlia di 55 e 26 anni Tragico incidente stradale con due morti nel Cremonese. Sono padre e figlia di 55 e 26 anni, Danilo e Chiara Ghitti , bresciani di Travagliato, le vittime dell'incidente stradale che si è verificato questa ...

Tragico incidente stradale a Pieve San Giacomo: padre e figlia muoiono in uno scontro contro un’auto Fanpage.it Incidente in Campo San Giacomo Un incidente stradale è avvenuto alle ore 13:20 in Campo San Giacomo: una Ford Fiesta (guidata da un ragazzo di 21 anni), uscendo da Via del Rivo, non ha dato la precedenza ad una Volkswagen Polo (gui ...

Schianto terribile contro un camion: l’ultimo saluto a Luigi Vista Si sono svolti i funerali di Luigi Vista, il 22enne originario di Torre Annunziata morto il 4 maggio in un tragico incidente stradale. Nella chiesa di San Francesco da Paola di Reggio Emilia, dove il ...

La strada statale 650 'fondovalle Trigno' è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per oltre un'ora a causa di unavvenuto al chilometro 62, nel comune di Dogliola. Sul posto è tempestivamente intervenuto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.Tragicocon due morti nel Cremonese. Sono padre e figlia di 55 e 26 anni, Danilo e Chiara Ghitti , bresciani di Travagliato, le vittime dell'che si è verificato questa ...Un incidente stradale è avvenuto alle ore 13:20 in Campo San Giacomo: una Ford Fiesta (guidata da un ragazzo di 21 anni), uscendo da Via del Rivo, non ha dato la precedenza ad una Volkswagen Polo (gui ...Si sono svolti i funerali di Luigi Vista, il 22enne originario di Torre Annunziata morto il 4 maggio in un tragico incidente stradale. Nella chiesa di San Francesco da Paola di Reggio Emilia, dove il ...