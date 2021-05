Il Covid arretra | calano ricoveri e tasso di positività ma altri 224 morti

Advertising

globalistIT : - zazoomblog : Il Covid arretra ancora: 207 morti calano i ricoveri e il tasso di positività - #Covid #arretra #ancora: #morti - globalistIT : I dati ancora buoni a dieci giorni dalle prime riaperture. Ma solo tra una settimana si capirà meglio #daticovid… - globalistIT : - tulisso : #food Illycaffè arretra per il Covid, 2020 a -14% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid arretra

Globalist.it

outstream Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 506.877 dosi di vaccini anti -. La popolazione vaccinata sale così all'11,42% del totale, con il 26,82%che ha ricevuto almeno ...outstream Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 506.877 dosi di vaccini anti -. La popolazione immunizzata sale così all'11,42% del totale, con il 26,82% che ha ricevuto almeno ...Prosegue la discesa dei numeri, anche se moderata. Nella nostra regione i casi registrati oggi sono 1.584. In Campania, seconda in Italia e con numeri in crescita, sono 1.415 ...Prosegue la discesa dei numeri, anche se moderata. Nella nostra regione i casi registrati oggi sono 1.584. In Campania, seconda in Italia e con numeri in crescita, sono 1.415 ...