Gotti: “De Paul è il mio terzo figlio. L’Udinese aspetta il momento giusto per cedere” (Di sabato 8 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky, Luca Gotti, allenatore delL’Udinese, ha parlato del futuro della squadra friuliana e di quella dei due giocatori più importanti: “Musso? Penso che abbiamo un grande portiere, che ti porta punti. Tra i pali e nelle uscite alte è tra i pochissimi, lo metto tra i tre migliori della A, poi si è ripetuta la scena di Benevento, dove non c’è solo l’errore di Musso, c’è anche un errore di Musso. Potrebbe essere anche in vantaggio, ma non para subito perché ripensa a Benevento e poi succede quello che abbiamo visto. De Paul insieme ad Alessandra e Benedetta è il mio terzo figlio (ride ndr). È un ragazzo di grandissima maturità, che legge bene le situazioni. Rispetto alle occasioni che gli erano offerte dal mercato ha fatto scelte anche di famiglia, a Udine sta bene, la moglie ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky, Luca, allenatore del, ha parlato del futuro della squadra friuliana e di quella dei due giocatori più importanti: “Musso? Penso che abbiamo un grande portiere, che ti porta punti. Tra i pali e nelle uscite alte è tra i pochissimi, lo metto tra i tre migliori della A, poi si è ripetuta la scena di Benevento, dove non c’è solo l’errore di Musso, c’è anche un errore di Musso. Potrebbe essere anche in vantaggio, ma non para subito perché ripensa a Benevento e poi succede quello che abbiamo visto. Deinsieme ad Alessandra e Benedetta è il mio(ride ndr). È un ragazzo di grandissima maturità, che legge bene le situazioni. Rispetto alle occasioni che gli erano offerte dal mercato ha fatto scelte anche di famiglia, a Udine sta bene, la moglie ...

