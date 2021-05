Formula 1, Hamilton sempre più nella storia: in Spagna arriva la pole position numero 100. 4° Leclerc (Di sabato 8 maggio 2021) Formula 1, le qualifiche del GP di Spagna. Lewis Hamilton conquista la pole position numero 100. Verstappen in prima fila, 4° Leclerc. BARCELLONA (Spagna) – Formula 1, le qualifiche del GP di Spagna. Lewis Hamilton sempre più nella storia di questo sport. Il britannico è riuscito a conquistare, con una prestazione perfetta, la pole position numero 100 davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas. O N E H U N D R E D @LewisHamilton makes it an incredible century of pole positions in Formula 1!#SpanishGP #F1 ... Leggi su newsmondo (Di sabato 8 maggio 2021)1, le qualifiche del GP di. Lewisconquista la100. Verstappen in prima fila, 4°. BARCELLONA () –1, le qualifiche del GP di. Lewispiùdi questo sport. Il britannico è riuscito a conquistare, con una prestazione perfetta, la100 davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas. O N E H U N D R E D @Lewismakes it an incredible century ofs in1!#SpanishGP #F1 ...

