Fiorentina-Lazio | Inzaghi | “C’è delusione | alcuni episodi hanno indirizzato la gara”

Leggi su sportface

(Di sabato 8 maggio 2021) “C’è. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, purtroppo ci sono statichela. Sul loro gol potevamo difendere meglio, nella ripresa non c’è stata partita, si è giocato poco. C’è rammarico perché dopo un primo tempo così non dovevamo chiudere sotto. Siamo stati lenti a girare la palla. Sapevamo che si sarebbero difesi bene, ma non siamo riusciti a finalizzare. E nel gol ci abbiamo messo del nostro“. Così Simone, tecnico della, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta contro la. Il rammarico dell’allenatore biancoceleste è per le assenze: “Luis Alberto sono 25 giorni che convive con un problema alla caviglia, ma ha fatto una buona ...