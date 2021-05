F1, Leclerc e Sainz volano nelle FP3 al Montmelò! Solo Hamilton e Verstappen meglio delle Ferrari! (Di sabato 8 maggio 2021) All’autodromo di Montmelò si è conclusa la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, ultima occasione per decidere gli assetti in vista della qualifica del primo pomeriggio. Va però rimarcato come i team abbiano deciso di diversificare il lavoro. C’è chi ha girato quasi esclusivamente con gomma soft, come la Mercedes e la Ferrari. Al contrario altre squadre, quali Red Bull e McLaren hanno preferito accumulare chilometri con mescola media. Ciononostante, il miglior tempo del turno è stato fatto segnare da Max Verstappen, che nell’unico giro lanciato con le morbide ha fermato il cronometro sull’1’17”835, precedendo di 235 millesimi la Mercedes Lewis Hamilton. Segno che a partire dalle 15.00 ci potrà essere effettiva lotta per la pole position? Alle spalle dei contendenti per il Mondiale si sono attestate le due Ferrari. Charles ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) All’autodromo di Montmelò si è conclusa la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, ultima occasione per decidere gli assetti in vista della qualifica del primo pomeriggio. Va però rimarcato come i team abbiano deciso di diversificare il lavoro. C’è chi ha girato quasi esclusivamente con gomma soft, come la Mercedes e la Ferrari. Al contrario altre squadre, quali Red Bull e McLaren hanno preferito accumulare chilometri con mescola media. Ciononostante, il miglior tempo del turno è stato fatto segnare da Max, che nell’unico giro lanciato con le morbide ha fermato il cronometro sull’1’17”835, precedendo di 235 millesimi la Mercedes Lewis. Segno che a partire dalle 15.00 ci potrà essere effettiva lotta per la pole position? Alle spalle dei contendenti per il Mondiale si sono attestate le due Ferrari. Charles ...

