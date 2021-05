Estetista Cinica sbarca a Roma e regala perle di bellezza di cui avevamo bisogno

Leggi su vanityfair

(Di sabato 8 maggio 2021) Estetista Cinica fa il bis e, a due anni di distanza da quello di Milano, aperto nel 2019, inaugura un nuovo store monomarca a Roma del suo beauty brand VeraLab. Come in un film, poco lontano dalla scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna, che nemmeno a farlo apposta in questi giorni è ricoperta di azalee rosa shocking, a due passi da Via Condotti e via del Corso strabordanti di boutique e richiami alla Dolce Vita, il negozio (che si trova esattamente in via Tomacelli) conduce direttamente le fagiane (e non solo) in uno mondo surreale, tra cerchi di luce che cambiano colore secondo l’esigenza, il pavimento a griglia dagli effetti illusionistici e la maxi Bocca della verità filtrata Cinica, ovvero pink pop che si staglia alla fine del percorso/tunnel preceduta da scaffali laterali di prodotti novità e best seller moltiplicati all’infinito.