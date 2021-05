Dati incoraggianti e riaperture graduali. Il piano di Draghi "per tornare a stare insieme" (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - La linea di Mario Draghi non cambia: “Io voglio riaprire ma bisogna farlo in sicurezza”. Il presidente del Consiglio ad Oporto, dove ha partecipato al Social summit e al vertice informale tra i leader Ue (il primo in presenza dopo la seconda ondata Covid, anche se la Cancelliera tedesca Merkel, il primo ministro maltese Abula e il premier olandese Rutte erano in video collegamento), ribadisce di essere il primo a volere che “le persone tornino fuori a lavorare, a stare insieme, a divertirsi”. Draghi pronto ad allentare la stretta, ma calcolando bene il rischio che si corre Ma occorre – ed è un concetto che ritorna ancora – calcolare bene "il rischio che si corre”. E dunque “riaprire con la testa”. Puntando intanto l'attenzione sulla stagione turistica, prevedendo per esempio maggiori controlli negli aeroporti. ... Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - La linea di Marionon cambia: “Io voglio riaprire ma bisogna farlo in sicurezza”. Il presidente del Consiglio ad Oporto, dove ha partecipato al Social summit e al vertice informale tra i leader Ue (il primo in presenza dopo la seconda ondata Covid, anche se la Cancelliera tedesca Merkel, il primo ministro maltese Abula e il premier olandese Rutte erano in video collegamento), ribadisce di essere il primo a volere che “le persone tornino fuori a lavorare, a, a divertirsi”.pronto ad allentare la stretta, ma calcolando bene il rischio che si corre Ma occorre – ed è un concetto che ritorna ancora – calcolare bene "il rischio che si corre”. E dunque “riaprire con la testa”. Puntando intanto l'attenzione sulla stagione turistica, prevedendo per esempio maggiori controlli negli aeroporti. ...

