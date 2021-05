Covid: in India superata soglia 4mila morti in un giorno (Di sabato 8 maggio 2021) L'India ha registrato per la prima volta più di 4.000 morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il governo Indiano. I 4.187 decessi registrati nelle ultime 24 ore hanno portato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) L'ha registrato per la prima volta più di 4.000per coronavirus in un. Lo ha fatto sapere il governono. I 4.187 decessi registrati nelle ultime 24 ore hanno portato il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - Agenzia_Italia : L'India ha superato i 4.000 morti di Covid in un giorno - Adnkronos : In #India nuovo triste record, 4.000 morti in 24 ore. #Covid - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: in India superata soglia 4mila morti in un giorno: (ANSA) - ROMA, 08 MAG - L'India ha regis… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: in India superata soglia 4mila morti in un giorno: (ANSA) - ROMA, 08 MAG - L'India ha regis… -