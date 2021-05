Covid: Draghi, 'riaperture sì ma con la testa', pressing su Ue per green pass/Adnkronos (4) (Di sabato 8 maggio 2021) (Adnkronos) - Ma la questione è molto più complicata di quel che appare. "Prima di tutto il fatto di liberalizzare il brevetto, sia pur temporaneamente, non garantisce la produzione dei vaccini. La produzione di questi vaccini è molto complessa: richiede tecnologia, specializzazione, organizzazione. Secondo: questa produzione deve essere sicura. La liberalizzazione dei brevetti non garantisce questa sicurezza". Per questo, per Draghi, "prima di arrivare alla liberalizzazione dei vaccini bisognerebbe fare altre cose più semplici tipo, per esempio, rimuovere il blocco alle esportazioni che oggi gli Stati Uniti, per primi, e il Regno Unito continuano a mantenere. Tenete presente che l'Unione Europea - sono dati di oggi - esporta tanto quanto ha dato ai suoi cittadini, cioè il 50% della produzione dell'Unione è andato al Canada, agli Stati Uniti, al Regno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) () - Ma la questione è molto più complicata di quel che appare. "Prima di tutto il fatto di liberalizzare il brevetto, sia pur temporaneamente, non garantisce la produzione dei vaccini. La produzione di questi vaccini è molto complessa: richiede tecnologia, specializzazione, organizzazione. Secondo: questa produzione deve essere sicura. La liberalizzazione dei brevetti non garantisce questa sicurezza". Per questo, per, "prima di arrivare alla liberalizzazione dei vaccini bisognerebbe fare altre cose più semplici tipo, per esempio, rimuovere il blocco alle esportazioni che oggi gli Stati Uniti, per primi, e il Regno Unito continuano a mantenere. Tenete presente che l'Unione Europea - sono dati di oggi - esporta tanto quanto ha dato ai suoi cittadini, cioè il 50% della produzione dell'Unione è andato al Canada, agli Stati Uniti, al Regno ...

Advertising

marcodimaio : 4 anni fa la Francia sceglieva Emmanuel #Macron come suo presidente. In un momento in cui lo spirito anti europeo… - Agenzia_Ansa : I brevetti sui vaccini possono essere sospesi ma vanno rimossi i blocchi all'esportazione. Draghi sostiene la linea… - matteosalvinimi : Centinaia di clandestini sbarcati in poche ore, è inaccettabile. Abbiamo scritto al Presidente Draghi e ai minister… - simo2791 : @matteorenzi - zazoomblog : Covid: Draghi riaperture sì ma con la testa pressing su Ue per green pass-Adnkronos (2) - #Covid: #Draghi… -