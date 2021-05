Covid: Draghi, coprifuoco? 'Voglio riaprire ma in sicurezza, usiamo testa' (Di sabato 8 maggio 2021) Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - "Io Voglio riaprire, come credo la maggior parte degli italiani, Voglio che le persone tornino fuori a lavorare, a divertirsi, a stare insieme, ma bisogna farlo in sicurezza, calcolando bene il rischio che si corre". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto, rispondendo a una domanda sul coprifuoco. Bisogna dunque "calcolare bene il rischio. I dati sono abbastanza incoraggianti. Se l'andamento dovesse continuare in questa direzione, la cabina di regia procederà con altre riaperture. E' importante essere graduali, anche per capire quali riaperture avranno più effetto sui contagi e quali meno". "Con la ripartenza del turismo - rimarca ancora il premier - bisogna considerare anche che gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - "Io, come credo la maggior parte degli italiani,che le persone tornino fuori a lavorare, a divertirsi, a stare insieme, ma bisogna farlo in, calcolando bene il rischio che si corre". Così il premier Mario, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto, rispondendo a una domanda sul. Bisogna dunque "calcolare bene il rischio. I dati sono abbastanza incoraggianti. Se l'andamento dovesse continuare in questa direzione, la cabina di regia procederà con altre riaperture. E' importante essere graduali, anche per capire quali riaperture avranno più effetto sui contagi e quali meno". "Con la ripartenza del turismo - rimarca ancora il premier - bisogna considerare anche che gli ...

