Covid: Draghi, coprifuoco? 'Voglio riaprire ma in sicurezza, usiamo testa' (Di sabato 8 maggio 2021) Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) – "Io voglio riaprire, come credo la maggior parte degli italiani, voglio che le persone tornino fuori a lavorare, a divertirsi, a stare insieme, ma bisogna farlo in sicurezza, calcolando bene il rischio che si corre". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto, rispondendo a una domanda sul coprifuoco.

