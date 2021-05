CorSport – Super Meret si prende la scena, così è cambiata la stagione (Di sabato 8 maggio 2021) Alex Meret giocherà dal primo minuto con lo Spezia. Il portiere del Napoli è stato sempre in ballottaggio con Ospina ma dopo l’infortunio del colombiano sembra essersi guadagnato la possibilità di chiudere la stagione da titolare. Il portiere viene esaltato dal Corriere dello Sport, anche perché le sue qualità sono fuori da ogni dubbio. Nelle stagioni al Napoli ha sempre vissuto il dualismo con Ospina, ma ha sempre messo in mostra delle buone prestazioni. Meret: così è cambiata la stagione 7 marzo 2021, la svolta con il Crotone, in una gara apparentemente comoda e divenuta turbolenta, come varie volte capitato in questi otto mesi: Meret diventa titolare, lo sarà in sei gare su sette e saltando solo quella di Marassi con la Sampdoria. Alex Meret è ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 maggio 2021) Alexgiocherà dal primo minuto con lo Spezia. Il portiere del Napoli è stato sempre in ballottaggio con Ospina ma dopo l’infortunio del colombiano sembra essersi guadagnato la possibilità di chiudere lada titolare. Il portiere viene esaltato dal Corriere dello Sport, anche perché le sue qualità sono fuori da ogni dubbio. Nelle stagioni al Napoli ha sempre vissuto il dualismo con Ospina, ma ha sempre messo in mostra delle buone prestazioni.la7 marzo 2021, la svolta con il Crotone, in una gara apparentemente comoda e divenuta turbolenta, come varie volte capitato in questi otto mesi:diventa titolare, lo sarà in sei gare su sette e saltando solo quella di Marassi con la Sampdoria. Alexè ...

Advertising

FedericoFornas2 : @buccinoalex @CorSport Aspetto la fine di agosto per confrontare la smobilitazione Inter con i super acquisti farao… - Amaro37396696 : @AvvBiancoNero @Gazzetta_it @CorSport Senza contare la penale che dovrà pagare alla Juve Real e Barca per non aver… - NanniCatta : @CorSport Ancora con questa superlega, non si rende conto con questa intervista fa solo male al calcio di tutti, pr… - asroma27 : @AliprandiJacopo @fettonejr @CorSport Spero che Rona faccia quattro super affari - Liuis46 : @FIGC @RaiSport @Gazzetta_it @CorSport... Avete fatto praticamente una super lega italiana e i giornali oggi strana… -