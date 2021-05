Coronavirus in Toscana: 676 nuovi casi e 21 decessi (Di sabato 8 maggio 2021) Il bollettino di sabato 8 maggio. Le persone ricoverate sono 1.322 (44 in meno rispetto a ieri), 214 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri) Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 8 maggio 2021) Il bollettino di sabato 8 maggio. Le persone ricoverate sono 1.322 (44 in meno rispetto a ieri), 214 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri)

Advertising

infoitinterno : Coronavirus Toscana, 676 contagi e 21 decesi - amiatanews : ASL Toscana SE. Coronavirus: +156 positivi (2.765 tamponi), +139 negativi. Cala ancora il contagio in Amiata Val d’… - infoitinterno : Coronavirus, in Toscana 676 nuovi casi e 21 decessi. Confermata la zona gialla - controradio : Coronavirus in Toscana: 676 nuovi casi, età media 40 anni; 21 i decessi - - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 224 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 122.694: Sale a 3.267.555 morti nel Mondo… -