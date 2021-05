Coprifuoco, Draghi insiste sulla “prudenza più stagnante”: «Dati positivi, ma aperture graduali» (Di sabato 8 maggio 2021) Il perimetro resta quello del «rischio calcolato». E dal Palacio de Cristal di Porto, in terra lusitana, dove ha tenuto la conferenza stampa, Mario Draghi lo ribadisce a chiare lettere. Del resto, il Coprifuoco è una mina piazzata sotto il governo. Sta a lui disinnescarla il prima possibile. A parole, il premier si dice più che favorevole alle riaperture per consentire agli italiani di «tornare fuori a lavorare, a divertirsi, a stare insieme». Ma, avverte, «bisogna farlo in sicurezza, calcolando bene il rischio che si corre». Tanto più che «i Dati sono abbastanza incoraggianti». Se l’uscita dal picco pandemico dovesse proseguire, assicura, «la cabina di regia procederà con altre riaperture». La parola d’ordine è “gradualità“: «anche per capire – spiega – quali ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) Il perimetro resta quello del «rischio calcolato». E dal Palacio de Cristal di Porto, in terra lusitana, dove ha tenuto la conferenza stampa, Mariolo ribadisce a chiare lettere. Del resto, ilè una mina piazzata sotto il governo. Sta a lui disinnescarla il prima possibile. A parole, il premier si dice più che favorevole alle riper consentire agli italiani di «tornare fuori a lavorare, a divertirsi, a stare insieme». Ma, avverte, «bisogna farlo in sicurezza, calcolando bene il rischio che si corre». Tanto più che «isono abbastanza incoraggianti». Se l’uscita dal picco pandemico dovesse proseguire, assicura, «la cabina di regia procederà con altre ri». La parola d’ordine è “tà“: «anche per capire – spiega – quali ...

Advertising

borghi_claudio : @marcodreini @chilisummer Come detto stamattina a Omnibus, il fatto che Draghi ci abbia messo la faccia sul venghin… - borghi_claudio : @TotiNoEuro Il coprifuoco si fa passare in consiglio dei ministri. non con emendamenti a decreti in scadenza. Con i… - SecolodItalia1 : Coprifuoco, Draghi insiste sulla “prudenza più stagnante”: «Dati positivi, ma aperture graduali»… - RizzoGiov : @FmMosca Ora si venderanno il Coprifuoco alle 23 come la conquista del secolo. Scodinzolano e Ubbidiscono a Draghi senza fiatare - TV7Benevento : Covid: Draghi, coprifuoco? 'Voglio riaprire ma in sicurezza, usiamo testa' (2)... -