Coppa Italia: una riforma che puzza di Superlega (dei poveri) (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag – Nel corso del Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio di mercoledì scorso è stata approvata la riforma della Coppa Italia che entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione. Il nuovo formato prevede che a far parte della nuova Coppa nazione saranno in totale 40 squadre: 20 di queste saranno quelle della serie A, mentre le altre 20 verranno dalla serie B. Escluse dal torneo tutte quelle della terza categoria e delle serie minori. Non è tardata la risposta di Ghirelli, presidente della Lega Pro, che definisce questo nuovo modello come l’espressione di un solo calcio d’élite.È curiosa questa direzione intrapresa dalla Lega Calcio vista la dura presa di posizione della stessa, contro la Superlega, che a detta della Figc andava contro a tutti i principi dello sport. Non era forse ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag – Nel corso del Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio di mercoledì scorso è stata approvata ladellache entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione. Il nuovo formato prevede che a far parte della nuovanazione saranno in totale 40 squadre: 20 di queste saranno quelle della serie A, mentre le altre 20 verranno dalla serie B. Escluse dal torneo tutte quelle della terza categoria e delle serie minori. Non è tardata la risposta di Ghirelli, presidente della Lega Pro, che definisce questo nuovo modello come l’espressione di un solo calcio d’élite.È curiosa questa direzione intrapresa dalla Lega Calcio vista la dura presa di posizione della stessa, contro la, che a detta della Figc andava contro a tutti i principi dello sport. Non era forse ...

Advertising

EnricoLetta : Contro la riforma della #coppaItalia che esclude la #serieC. Ma non è bastata la genialata della SuperLega? Voglio… - AleAntinelli : Guardiamo la Coppa d’Inghilterra e ogni anno ripetiamo quanto sia unica è bella. Poi riserviamo la Coppa Italia solo a squadre di A e B. - sscnapoli : #OnThisDay ?? 2014 - La nostra 5° Coppa Italia ?? - CiroTroise : RT @serieAnews_com: ???? La #coppaitalia come la #SuperLeague, la stessa logica 'esclusiva' vendendo l'anima per qualche milione in più dall… - serieAnews_com : ???? La #coppaitalia come la #SuperLeague, la stessa logica 'esclusiva' vendendo l'anima per qualche milione in più… -