Caso Cucchi: la clamorosa sentenza dei giudici (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo anni di lotte la famiglia Cucchi trova finalmente pace. Il giudice infatti ha diramato le condanne per i carabinieri coinvolti. La famiglia Cucchi ha lottato strenuamente in questi anni per ottenere verità e giustizia. Non è stato semplice perché la battaglia è stata dura e senza esclusione di colpi, contro due carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale. Si è dovuto ricostruire tutto di quel 22 ottobre 2009 e dei giorni precedenti. In pochi giorni le condizioni di Stefano Cucchi sono peggiorate improvvisamente. Il ragazzo arrivò a pesare solo 37 kg nel momento del decesso. Furono inoltre riscontrate diverse ferite e traumi. Questo fece subito scattare un campanello d’allarme nella famiglia che a quel punto cominciò la propria lunga battaglia per la verità. Dopo anni di lotta arriva la ... Leggi su chenews (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo anni di lotte la famigliatrova finalmente pace. Il giudice infatti ha diramato le condanne per i carabinieri coinvolti. La famigliaha lottato strenuamente in questi anni per ottenere verità e giustizia. Non è stato semplice perché la battaglia è stata dura e senza esclusione di colpi, contro due carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale. Si è dovuto ricostruire tutto di quel 22 ottobre 2009 e dei giorni precedenti. In pochi giorni le condizioni di Stefanosono peggiorate improvvisamente. Il ragazzo arrivò a pesare solo 37 kg nel momento del decesso. Furono inoltre riscontrate diverse ferite e traumi. Questo fece subito scattare un campanello d’allarme nella famiglia che a quel punto cominciò la propria lunga battaglia per la verità. Dopo anni di lotta arriva la ...

Advertising

fanpage : Caso #Cucchi, pene più severe in appello: 13 anni ai carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro - fattoquotidiano : #Cucchi, pene aumentate in Appello. Due carabinieri condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale. La famigl… - fattoquotidiano : Caso Cucchi, condannati i due carabinieri a 13 anni per omicidio preterintenzionale - apavo75 : RT @ComVentotene: Quando lo Stato ci incarcera dispone del nostro corpo a suo piacimento. Quando ne abusa, è giusto che ci siano pene sever… - walterbielli : perché #Salvini non citofona alla sorella di Cucchi? o pensa ad un errore dei giudici? in ogni caso rimarrà in ques… -