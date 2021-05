Caro Tajani, anch’io non voglio figli, ma non perché sono disabile (Di sabato 8 maggio 2021) Caro Antonio Tajani, ho 29 anni e non voglio figli. Sì, lo so che può sembrare presto per una scelta così importante: d’altra parte «mai» e «sempre» sono parole che non mi appartengono perché solo gli stolti non cambiano idea. Ma in questo momento, adesso che le sto scrivendo, proprio oggi, sono certo di quello che dico. E ora le spiego perché, sostenendo che «La donna si realizza pienamente solo con la maternità» lei ha offeso tutti quanti. Ma andiamo con ordine. Leggi su vanityfair (Di sabato 8 maggio 2021) Caro Antonio Tajani, ho 29 anni e non voglio figli. Sì, lo so che può sembrare presto per una scelta così importante: d’altra parte «mai» e «sempre» sono parole che non mi appartengono perché solo gli stolti non cambiano idea. Ma in questo momento, adesso che le sto scrivendo, proprio oggi, sono certo di quello che dico. E ora le spiego perché, sostenendo che «La donna si realizza pienamente solo con la maternità» lei ha offeso tutti quanti. Ma andiamo con ordine.

MichelaMarzano : Quindi la mia non sarebbe una famiglia? Siamo io e mio marito senza figli, caro @Antonio_Tajani Ma auguro a chiunqu… - PazzoPerDomani : RT @fede_guerrini: 'Quando sentiamo dire: «Cosa ne sarebbe delle casse dei nostri istituti pensionistici?» il messaggio decriptato è che no… - paoladettori : RT @MichelaMarzano: Quindi la mia non sarebbe una famiglia? Siamo io e mio marito senza figli, caro @Antonio_Tajani Ma auguro a chiunque di… - fede_guerrini : 'Quando sentiamo dire: «Cosa ne sarebbe delle casse dei nostri istituti pensionistici?» il messaggio decriptato è c… - alessandraaruf1 : Caro #Tajani visto che non abbiamo figli, io ed il mio compagno cosa saremmo per te? #famiglia è dove ti senti amato -