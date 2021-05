Capri | l’isola è ufficialmente Covid Free “Per noi un giorno importante | finalmente è tornata la vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021) “è un brand mondiale, è il turismo dell’Italia nel mondo. Parte da qui un messaggio di bellezza e di serenità, che vale per tutta l’Italia che vuole rinascere. Abbiamo dato una prova straordinaria di efficienza. Il nostro personale sta facendo un lavoro incredibile, da 14 mesi stanno lavorando sottorganico e stanno facendo qualcosa di inimmaginabile”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha annunciato questa mattina chediora è. “Per noi è unmoltoperchéla”. ha gioito il sindaco di, Marino Lembo, in occasione dell’incontro in “piazzetta” con il presidente della ...