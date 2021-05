Camila Cabello sarà la nuova Cindarella, su Amazon (Di sabato 8 maggio 2021) Il debutto attoriale di Camila Cabello sarà distribuito sulla piattaforma di Amazon Prime. La data ancora da definirsi per il remake di Cenerentola È una delle fiabe più amate di sempre e nel corso degli anni tanti sono stati i remake per ridare voce alla bella Cenerentola. Nella prossima uscita di Cinderella, avremo come protagonista la cantante Camila Cabello, attrice per la prima volta. Dopo diverse trattative è Amazon ad aggiudicarsi l’uscita del film sulla sua piattaforma anche se ancora non è stata definita una data di uscita ufficiale. La cantante, oggi compagna di Shawn Mendes, è stata scelta per interpretare la parte di Cenerentola nella pellicola targata Sony, che nel cast ha annoverati anche Pierce Brosnan (che è stato per quattro volte l’Agente 007 ... Leggi su zon (Di sabato 8 maggio 2021) Il debutto attoriale didistribuito sulla piattaforma diPrime. La data ancora da definirsi per il remake di Cenerentola È una delle fiabe più amate di sempre e nel corso degli anni tanti sono stati i remake per ridare voce alla bella Cenerentola. Nella prossima uscita di Cinderella, avremo come protagonista la cantante, attrice per la prima volta. Dopo diverse trattative èad aggiudicarsi l’uscita del film sulla sua piattaforma anche se ancora non è stata definita una data di uscita ufficiale. La cantante, oggi compagna di Shawn Mendes, è stata scelta per interpretare la parte di Cenerentola nella pellicola targata Sony, che nel cast ha annoverati anche Pierce Brosnan (che è stato per quattro volte l’Agente 007 ...

Advertising

CNNIndonesia : Cinderella Versi Camila Cabello Bakal Rilis di Amazon Prime - 5hforeverdeby : RT @entityspeak: camila cabello e normani do fifth harmony - bionksss : RT @entityspeak: camila cabello e normani do fifth harmony - PragativadiNews : Singer Camila Cabello's 'Cinderella' to premiere on Amazon Prime Video #EntertainmentNews - littlemixftlodo : Non ho nulla contro Camila Cabello però sono piena di tutte queste versioni di Cenerentola -

Ultime Notizie dalla rete : Camila Cabello Camila Cabello sarà su Amazon con la sua "Cinderella" Il musical, che fornir una nuova lettura di Cenerentola, verr distribuito online dal colosso americano. Camila Cabello vestir i panni di Cenerentola nel film che debutter in streaming su Amazon Prime ...

Cenerentola: il musical con Camila Cabello arriverà su Prime Cenerentola (Cinderella) , il musical targato Sony Pictures interpreto da Camila Cabello , salterà l'uscita nelle sale cinematografiche per essere distribuito direttamente su Amazon Prime Video . Amazon Studios sta concludendo un accordo per acquisire i diritti mondiali del ...

Camila Cabello, la sua «Cinderella» sarà su Amazon Vanity Fair Italia Camila Cabello sarà la nuova Cindarella, su Amazon Il debutto attoriale di Camila Cabello sarà distribuito sulla piattaforma di Amazon. La data ancora da definirsi per il remake di Cenerentola ...

Camila Cabello sarà su Amazon con la sua «Cinderella» Camila Cabello vestirà i panni di Cenerentola nel film che debutterà in streaming su Amazon Prime Video. Dopo una lunga trattativa è stato infatti il colosso online statunitense ad aggiudicarsi i diri ...

Il musical, che fornir una nuova lettura di Cenerentola, verr distribuito online dal colosso americano.vestir i panni di Cenerentola nel film che debutter in streaming su Amazon Prime ...Cenerentola (Cinderella) , il musical targato Sony Pictures interpreto da, salterà l'uscita nelle sale cinematografiche per essere distribuito direttamente su Amazon Prime Video . Amazon Studios sta concludendo un accordo per acquisire i diritti mondiali del ...Il debutto attoriale di Camila Cabello sarà distribuito sulla piattaforma di Amazon. La data ancora da definirsi per il remake di Cenerentola ...Camila Cabello vestirà i panni di Cenerentola nel film che debutterà in streaming su Amazon Prime Video. Dopo una lunga trattativa è stato infatti il colosso online statunitense ad aggiudicarsi i diri ...