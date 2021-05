Advertising

anteprima24 : ** #Bollettino San Pio: cala il numero dei ricoverati ma c'è un decesso ** - occhio_notizie : C'è un nuovo decesso causato dal #Covid al San Pio di #Benevento. Il #bollettino di oggi, 7 maggio 2021 - QuinewsCuoio : Nel cuoio ci sono 33 nuovi positivi - occhio_notizie : Non si registrano nuovi decessi al San Pio di Benevento a causa del Covid. Il bollettino di oggi, 6 maggio 2021 - Borderline_24 : #Bari, in 6 quartieri meno di cento isolati #Covid: 77 a Santo Spirito, 82 al Madonnella -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino San

San Gavino Monreale . Net

... i decessi 7.867 e il totale dei casi esaminati è pari a 331.180, secondo ilaggiornato ... delle quali però solo sette (tre in meno di ieri) in terapia intensiva, quattro all'ospedale......9 Vinci 4 Montelupo Fiorentino 3 Montespertoli 1 Certaldo 1 Empoli 3 Zona comprensorio del cuoio 17 Castelfranco di Sotto 5 Santa Croce sull'Arno 5Miniato6 Montopoli 1 Il resto del...Altri 121 casi Covid in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Fortunatamente il bollettino odierno della Asl di Latina non riporta alcun decesso. Cento le guarigioni e 9 i nuovi ricoveri.Covid: diminuiscono i casi nella provincia di Latina rispetto a ieri, oggi se ne segnalano 121 (ieri 182). Il bollettino non registra decessi.