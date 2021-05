Aerospazio | Marotta | da Cercola parte la sfida dell’ultra velocità

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 maggio 2021) C’è un pezzo di Campania lassù, nello spazio. Viaggia a bordo di una navicella che la Nasa mantiene in orbita da alcuni anni con una missione precisa: eseguire lo screening, completo e totale, vale a dire 24 ore su 24 e sette giorni su sette – delle emissioni con ricadute nocive su natura e clima del nostro Pianeta. All’anagrafe risulta col nome Hexapod, ed è nato nel 2001, lo stesso anno di “Odissea nello spazio”. Messo a punto da un’eccellenza della manifattura italiana di settore, con sede in Campania, per la precisione in uno dei centri che formano il collier urbano che cinge le falde del massiccio che il Vesuvio forma col Monte Somma. Siamo aed è qui che laSrl, azienda che opera nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione dal 1957. Vi si giunge dopo aver tagliato distese verdeggianti di terreno verde coi tornanti ...