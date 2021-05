A cena anche al chiuso prima di giugno e coprifuoco almeno alle 23, Fedriga e le regioni tirano dritto: «Da metà maggio si deve cambiare» (Di sabato 8 maggio 2021) Continuano ad aumentare le pressioni sul governo Draghi per posticipare – almeno alle 23 – l’orario di inizio del coprifuoco. Se lo stesso esponente dell’esecutivo, Luigi Di Maio, vede nel 16 maggio «una data auspicabile per superare il coprifuoco», anche le regioni insistono affinché si allenti la restrizione da metà mese. Lo fanno per bocca del neo-presidente della Conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga. Il quale, in un’intervista al Corriere, afferma: «Abbiamo avanzato una soluzione di buon senso, perché se permetti la ripresa delle attività di ristorazione devi anche consentire agli operatori orari adeguati ad accogliere i clienti. Le 23 rappresentano un buon ... Leggi su open.online (Di sabato 8 maggio 2021) Continuano ad aumentare le pressioni sul governo Draghi per posticipare –23 – l’orario di inizio del. Se lo stesso esponente dell’esecutivo, Luigi Di Maio, vede nel 16«una data auspicabile per superare il»,leinsistono affinché sinti la restrizione damese. Lo fanno per bocca del neo-presidente della Conferenza delle, Massimiliano. Il quale, in un’intervista al Corriere, afferma: «Abbiamo avanzato una soluzione di buon senso, perché se permetti la ripresa delle attività di ristorazione deviconsentire agli operatori orari adeguati ad accogliere i clienti. Le 23 rappresentano un buon ...

