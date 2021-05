Vaccinazioni per gli over 50 al via dal 10 maggio. “Adesso riaprire tutto” (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – Da lunedì 10 maggio in tutta Italia saranno aperte le Vaccinazioni anti-Covid per gli over 50. Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha disposto l’avvio delle prenotazioni per la somministrazione a tutti gli over 50, ossia fino ai nati nel 1971. Una svolta nella campagna vaccinale che già alcune grandi regioni avevano anticipato, come il Lazio, la Lombardia e il Veneto, circa un terzo della popolazione nazionale. Intanto ieri sono state di nuovo superate le 500mila dosi di vaccino somministrate in un giorno in Italia, sempre secondo i dati del commissariato d’emergenza. Dal 10 maggio al via le Vaccinazioni agli over 50 L’apertura agli over 50 “avrà carattere di gradualità ed è suffragata dal buon andamento della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – Da lunedì 10in tutta Italia saranno aperte leanti-Covid per gli50. Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha disposto l’avvio delle prenotazioni per la somministrazione a tutti gli50, ossia fino ai nati nel 1971. Una svolta nella campagna vaccinale che già alcune grandi regioni avevano anticipato, come il Lazio, la Lombardia e il Veneto, circa un terzo della popolazione nazionale. Intanto ieri sono state di nuovo superate le 500mila dosi di vaccino somministrate in un giorno in Italia, sempre secondo i dati del commissariato d’emergenza. Dal 10al via leagli50 L’apertura agli50 “avrà carattere di gradualità ed è suffragata dal buon andamento della ...

Advertising

rtl1025 : ??A partire da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le #vaccinazioni degli #over50, dunque… - sbonaccini : Domani apriamo prenotazioni e si comincerà subito con le vaccinazioni per i nati dal 1957 al 1961 compresi. Ed entr… - Agenzia_Ansa : Da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti c… - danieledv79 : RT @bimbi_mr: Anche ieri superate 500k vaccinazioni ??. Grazie Generale Figliuolo per il grande lavoro che sta facendo. E #GrazieRenzi per… - ninabecks1 : RT @bimbi_mr: Anche ieri superate 500k vaccinazioni ??. Grazie Generale Figliuolo per il grande lavoro che sta facendo. E #GrazieRenzi per… -