"Un'onda anomala, niente ha più senso". Laura Boldrini, prima volta in tv dopo il tumore. Dall'ospedale, parole devastanti | Video (Di venerdì 7 maggio 2021) "Sto meglio, il percorso è lungo ma l'operazione è andata bene". Laura Boldrini interviene a Piazzapulita su La7, ed è la prima volta che la deputata del Pd ed ex presidente della Camera ha modo di parlare in tv del tumore che l'ha colpita, obbligandola qualche settimana fa a un'operazione chirurgica, e che la terrà lontana diverso tempo Dalla politica attiva. "Per me è stata una grande sorpresa, è come un'onda anomala che arriva e ti porta via. Quell'onda ti fa scoprire debolezze e fragilità - spiega visibilmente provata la Boldrini -, le priorità cambiano e molto non ha più senso. Ho affrontato questa malattia, il tumore che non si sa da quanto tempo fosse lì, che ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) "Sto meglio, il percorso è lungo ma l'operazione è andata bene".interviene a Piazzapulita su La7, ed è lache la deputata del Pd ed ex presidente della Camera ha modo di parlare in tv delche l'ha colpita, obbligandola qualche settimana fa a un'operazione chirurgica, e che la terrà lontana diverso tempoa politica attiva. "Per me è stata una grande sorpresa, è come un'che arriva e ti porta via. Quell'ti fa scoprire debolezze e fragilità - spiega visibilmente provata la-, le priorità cambiano e molto non ha più. Ho affrontato questa malattia, ilche non si sa da quanto tempo fosse lì, che ho ...

