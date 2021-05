Una Vita anticipazioni: nuovi problemi per CAMINO, ci sarà un duello? (Di venerdì 7 maggio 2021) Anche il docile Ildefonso Cortes (Cisco Lara) saprà tirare fuori un bel caratterino nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Il pretendente di CAMINO Pasamar (Aria Bedmar) perderà infatti “pericolosamente” le staffe nel corso di un confronto con Antoñito Palacios (Alvaro Quintana), tant’è che arriverà addirittura a sfidarlo a duello. Scopriamo insieme per quale ragione… Leggi anche: Una Vita: MARCIA e ISRAEL, il falso Santiago, si sposeranno? anticipazioni Una Vita, news: CAMINO “usa” Ildefonso per nascondere la sua storia con Maite Se avete letto i nostri post precedenti sulle anticipazioni della telenovela iberica, sapete già che Ildefonso è il nipote del marchese De Los Pontones; il ragazzo farà la conoscenza di CAMINO grazie ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 7 maggio 2021) Anche il docile Ildefonso Cortes (Cisco Lara) saprà tirare fuori un bel caratterino nelle prossime puntate italiane di Una. Il pretendente diPasamar (Aria Bedmar) perderà infatti “pericolosamente” le staffe nel corso di un confronto con Antoñito Palacios (Alvaro Quintana), tant’è che arriverà addirittura a sfidarlo a. Scopriamo insieme per quale ragione… Leggi anche: Una: MARCIA e ISRAEL, il falso Santiago, si sposeranno?Una, news:“usa” Ildefonso per nascondere la sua storia con Maite Se avete letto i nostri post precedenti sulledella telenovela iberica, sapete già che Ildefonso è il nipote del marchese De Los Pontones; il ragazzo farà la conoscenza digrazie ...

