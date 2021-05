Si rifiuta di indossare la mascherina: 18enne portato in psichiatria (Di venerdì 7 maggio 2021) Caos a Fano dove uno studente di 18 anni è stato ricoverato in psichiatria dopo che si è rifiutato di indossare la mascherina in classe. Arrestato perché non voleva usare la mascherina – immagine di repertorio (AdobeStock)In questi mesi una delle battaglie più intense che abbiamo dovuto affrontare è stata quella di convincere alcune persone che questa malattia esiste. È strano a dirsi, ma sono tante le persone che non credono ai morti e ai malati che ogni giorno riempiono i nostri ospedali. Alcuni cittadini addirittura si rifiutano di indossare le mascherine. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, un ragazzo di 18 anni di Fano si sarebbe rifiutato di indossare la mascherina. Lo ... Leggi su chenews (Di venerdì 7 maggio 2021) Caos a Fano dove uno studente di 18 anni è stato ricoverato indopo che si èto dilain classe. Arrestato perché non voleva usare la– immagine di repertorio (AdobeStock)In questi mesi una delle battaglie più intense che abbiamo dovuto affrontare è stata quella di convincere alcune persone che questa malattia esiste. È strano a dirsi, ma sono tante le persone che non credono ai morti e ai malati che ogni giorno riempiono i nostri ospedali. Alcuni cittadini addirittura sino dile mascherine. Secondo quanto rida Il Messaggero, un ragazzo di 18 anni di Fano si sarebbeto dila. Lo ...

Advertising

Giorgiolaporta : Se fosse confermato che a un ragazzo di #Fano è stato fatto un #Tso in psichiatria per aver rifiutato di indossare… - EtienneLorenza : RT @andiamoviaora: Di una gravità immensa?????? Un ragazzo di 18 anni rifiuta di indossare la mascherina in classe e viene DEPORTATO, si pe… - ml_tine : RT @Giorgiolaporta: Se fosse confermato che a un ragazzo di #Fano è stato fatto un #Tso in psichiatria per aver rifiutato di indossare la… - ilpazientezero : RT @OrtigiaP: TUTTA LA STORIA DEL RAGAZZO DI FANO SOTTOPOSTO A #TSO PERCHÉ SI RIFIUTA DI INDOSSARE LA MASCHERINA IN CLASSE. Siamo tutti i… - AnnaP1953 : RT @andiamoviaora: Di una gravità immensa?????? Un ragazzo di 18 anni rifiuta di indossare la mascherina in classe e viene DEPORTATO, si pe… -