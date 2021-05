Sangiovanni in crisi discute con Giulia: Maria De Filippi risolve le incomprensioni della coppia di Amici 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) Amici di Maria De Filippi sta giungendo al termine e la tensione si sta facendo sempre più grande. I ragazzi stanno iniziando a mostrare i primi segni di cedimento e perfino Sangiovanni, che solitamente non mostra le sue debolezze, ha vissuto attimi di profonda crisi. Dubbi, timori e ricordi di un passato infelice hanno preso il sopravvento su di lui in queste ore, portandolo a discutere anche con la sua fidanzata Giulia. Solo un intervento di Maria De Filippi è riuscito a risolvere la situazione. Sangiovanni in preda ai dubbi: “All’ultima non ci arrivo” In seguito alla terzultima puntata di Amici, Sangiovanni si è sfogato con Giulia esprimendo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021)diDesta giungendo al termine e la tensione si sta facendo sempre più grande. I ragazzi stanno iniziando a mostrare i primi segni di cedimento e perfino, che solitamente non mostra le sue debolezze, ha vissuto attimi di profonda. Dubbi, timori e ricordi di un passato infelice hanno preso il sopravvento su di lui in queste ore, portandolo are anche con la sua fidanzata. Solo un intervento diDeè riuscito are la situazione.in preda ai dubbi: “All’ultima non ci arrivo” In seguito alla terzultima puntata disi è sfogato conesprimendo ...

