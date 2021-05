Roma, prove di intesa Pd-M5S: Zingaretti verso il “sì”. Ma la Raggi già alza le barricate (Di venerdì 7 maggio 2021) Sarebbe una candidatura che stura e non ottura. Più che la presunta popolarità, è questo il principale motivo per cui Enrico Letta corteggia insistentemente Nicola Zingaretti con l’obiettivo di dirottarlo sul Campidoglio. Se accettasse, infatti, lascerebbe la poltrona della presidenza regionale, adeguata moneta di scambio per convincere i 5Stelle a mollare Virginia Raggi. Sembra facile, ma non lo è. Il primo riguarda proprio l’attuale sindaca che, subodorata la trappola, ha già alzato il ponte levatoio e piazzato gli archibugi sotto forma di liste civiche senza il simbolo del M5S. Ieri incontro Letta-Di Maio Ad appoggiarla, Alessandro Di Battista e Casaleggio Jr., scesi in campo a suo sostegno al grido di «a decidere sono i cittadini e non i partiti». Un altolà indirizzato soprattutto a Luigi Di Maio, che proprio ieri ha avuto un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Sarebbe una candidatura che stura e non ottura. Più che la presunta popolarità, è questo il principale motivo per cui Enrico Letta corteggia insistentemente Nicolacon l’obiettivo di dirottarlo sul Campidoglio. Se accettasse, infatti, lascerebbe la poltrona della presidenza regionale, adeguata moneta di scambio per convincere i 5Stelle a mollare Virginia. Sembra facile, ma non lo è. Il primo riguarda proprio l’attuale sindaca che, subodorata la trappola, ha giàto il ponte levatoio e piazzato gli archibugi sotto forma di liste civiche senza il simbolo del M5S. Ieri incontro Letta-Di Maio Ad appoggiarla, Alessandro Di Battista e Casaleggio Jr., scesi in campo a suo sostegno al grido di «a decidere sono i cittadini e non i partiti». Un altolà indirizzato soprattutto a Luigi Di Maio, che proprio ieri ha avuto un ...

