Roberto Baggio, il "divin codino" ammette: "Non avrei voluto lasciare la Fiorentina" Roberto Baggio, "il divin codino" ha rilasciato un'intervista al settimanale "Il Venerdì" de La Repubblica. Tra i tanti temi toccati ha parlato del suo addio alla Fiorentina. Roberto Baggio, durante l'intervista, ha ammesso come il calcio senza tifosi sia tristissimo: "Il calcio senza pubblico è tristissimo, mi fa piangere. Non guardo le partite, non mi divertono quasi mai. Mi mette disagio dare giudizi sugli altri, non vado in tv. Vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani. Mi piace il calcio femminile. Il golf mi annoia, preferisco il basket e tifo per i Los Angeles Lakers". Poi ha affermato che in "questo calcio" di adesso si sentirebbe più protetto: "In questo calcio sarei più ..."

