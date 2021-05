Ricordate Thauvin? Lo voleva il Milan | ora ha firmato in Messico

(Di venerdì 7 maggio 2021) Faceva gola al, ma Florian, in scadenza a giugno, ha deciso di prendere un'altra strada, accettando l'offerta del Tigres di Monterrey (club messicano) dove regna sovrano un altro ex ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Thauvin

La Gazzetta dello Sport

Faceva gola al Milan, ma Florian, in scadenza a giugno, ha deciso di prendere un'altra strada, accettando l'offerta del Tigres di Monterrey (club messicano) dove regna sovrano un altro ex marsigliese, il bomber André - Pierre ...Faceva gola al Milan, ma Florian, in scadenza a giugno, ha deciso di prendere un'altra strada, accettando l'offerta del Tigres di Monterrey (club messicano) dove regna sovrano un altro ex marsigliese, il bomber André - Pierre ...Il trequartista del Marsiglia, in scadenza, valuta l’offerta del Tigres di Monterrey: 25 milioni in 5 anni. Darebbe assist a un altro francese illustre: Gignac ...