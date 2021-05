Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con la semifinale a Madrid? Montepremi e cifre (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteo Berrettini si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha sconfitto il cileno Cristian Garin per 5-7, 6-3, 6-0 e può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. Il romano ha perso il primo set, poi si è trovato sotto nella seconda frazione per 1-3, ma ha inscenato una rimonta spettacolare imponendosi in 11 games consecutivi e ha staccato il biglietto per il turno successivo. Il 25enne tornerà in campo domani (sabato 8 maggio) per affrontare il norvegese Casper Ruud. In palio la finale contro il vincente del confronto tra l’austriaco Dominic Thiem e il tedesco Alexander Zverev. L’attuale numero 10 al mondo ha tutte le carte in regola per accedere all’atto conclusivo di questo torneo che precede gli Internazionali d’Italia e il Roland ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021)si è qualificato alladel Masters 1000 di. Il tennista italiano ha sconfitto il cileno Cristian Garin per 5-7, 6-3, 6-0 e può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. Il romano ha perso il primo set, poi si è trovato sotto nella seconda frazione per 1-3, ma ha inscenato una rimonta spettacolare imponendosi in 11 games consecutivi e ha staccato il biglietto per il turno successivo. Il 25enne tornerà in campo domani (sabato 8 maggio) per affrontare il norvegese Casper Ruud. In palio la finale contro il vincente del confronto tra l’austriaco Dominic Thiem e il tedesco Alexander Zverev. L’attuale numero 10 al mondo ha tutte le carte in regola per accedere all’atto conclusivo di questo torneo che precede gli Internazionali d’Italia e il Roland ...

