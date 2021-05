Owen Wilson: reciterà nel film Secret Headquarters (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo Loki parliamo ancora di supereroi per Owen Wilson, che reciterà nel film Secret Headquarters L’ultimo periodo vede il grande ritorno sugli schermi di Owen Wilson. Ha fatto parlare molto di sé la presenza nella terza serie originale Marvel Loki, in uscita a giugno su Disney+; e pare ci siano altri supereroi all’orizzonte. L’attore sarà infatti nel cast di Secret Headquarters, film diretto dal duo di registi di Project Power, Henry Joost e Ariel Schulman. Owen Wilson: dettagli sul nuovo film Secret Headquarters Il candidato all’Oscar e al Golden Globe Owen Wilson ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo Loki parliamo ancora di supereroi per, chenelL’ultimo periodo vede il grande ritorno sugli schermi di. Ha fatto parlare molto di sé la presenza nella terza serie originale Marvel Loki, in uscita a giugno su Disney+; e pare ci siano altri supereroi all’orizzonte. L’attore sarà infatti nel cast didiretto dal duo di registi di Project Power, Henry Joost e Ariel Schulman.: dettagli sul nuovoIl candidato all’Oscar e al Golden Globe...

sfiorata82 : RT @ciakmag: #OwenWilson ci ha preso gusto. Finito di girare #Paint, sarà agli ordini de registi di #ProjectPower - ciakmag : #OwenWilson ci ha preso gusto. Finito di girare #Paint, sarà agli ordini de registi di #ProjectPower - _lagatta_ : ci rendiamo conto che tra un mese rivedremo non solo Tom Hiddleston nei panni di #Loki ma con lui ci sarà anche Owen Wilson - JAY98_Slytherin : Io di Owen Wilson che mi ricordi tutti gli sbagli che ho fatto nella mia vita - marteizzando : Ora se sono furbi in Marvel studios assembled ci fanno vedere Tom che imita Owen Wilson OKAY??? -

