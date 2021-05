Omicidio Cerciello Rega, dopo la sentenza di ergastolo parla il collega Andrea Varriale: le sue parole (Di venerdì 7 maggio 2021) Il primo atto giudiziario della vicenda sul caso della morte di Mario Cerciello Rega è arrivato qualche giorno fa. La sentenza ha condannato all’ergastolo Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth. Con il vicebrigadiere, quel giorno, c’era il suo collega, Andrea Varriale che ora commenta la sentenza. Omicidio Cerciello Rega: le parole di Andrea Varriale “La sentenza, pur se non può eliminare il dolore per la tragica perdita di Mario, gli rende giustizia per la persona che era: un bravissimo ragazzo e un eccellente Carabiniere“, sono queste le parole di Andrea ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Il primo atto giudiziario della vicenda sul caso della morte di Marioè arrivato qualche giorno fa. Laha condannato all’Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth. Con il vicebrigadiere, quel giorno, c’era il suoche ora commenta la: ledi“La, pur se non può eliminare il dolore per la tragica perdita di Mario, gli rende giustizia per la persona che era: un bravissimo ragazzo e un eccellente Carabiniere“, sono queste ledi...

