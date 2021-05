"Negri, neri e Watussi. Vi dico cosa farei oggi..." (Di venerdì 7 maggio 2021) Intervista ad Edoardo Vianello, cantautore 83enne romano: "Hanno ragione Pio e Amedeo. Purtroppo in Italia si pensa alla forma, non alla sostanza" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) Intervista ad Edoardo Vianello, cantautore 83enne romano: "Hanno ragione Pio e Amedeo. Purtroppo in Italia si pensa alla forma, non alla sostanza"

EugenioPacifico : comunisti cornuti pezzi di merda CHE usate la pubblucita' per compiere la vostra GUERRA CULTURALE .... morte ai negri NERI - Levati4 : @comicsiringo Non capisco allora perché nel testo scrivono 'neri' gay e ebrei invece di negri froci e non ricordo l… - amicaxamica : @AxiaFel nel bellissimo 'cronache marziane' (oscar Mondadori) di Bradbury, i neri, in modo naturale, sono chiamati… - VUlivelli : @diMartedi Ai negri non gliene frega un cazzo di essere chiamati negri o neri...ai negri importa solo essere trattati come i bianchi! - soniamaggi2 : Ma quale è il problema a definire i neri come neri e non negri!! Ma che problemi avete e in che cosa vi limita tutto ciò?! Mah #dimartedi -

Ultime Notizie dalla rete : Negri neri "Negri, neri e Watussi . Vi dico cosa farei oggi..." "Quando sento modificare la mia canzone, sostituendo 'negri' con 'neri' mi infastidisco?". Copyright: Edoardo Vianello , cantautore romano che sta per compiere 83 anni, compositore di decine di canzoni che hanno accompagnato il nostro Paese dagli anni '...

"Negri, neri e Watussi. Vi dico cosa farei oggi..." Intervista ad Edoardo Vianello, cantautore 83enne romano: "Hanno ragione Pio e Amedeo. Purtroppo in Italia si pensa alla forma, non alla sostanza" ...

