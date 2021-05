Napoli | arsenale del clan dal fruttivendolo | armi sequestrate e 2 arresti

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 7 maggio 2021) Duro colpo alla criminalità organizzata. I Carabinieri hanno scoperto un pericolosodiall’interno di un negozio di ortofrutta, sito in via Miseno. Poi hanno sequestrato 13 chili di droga ed eseguito due. Durante le operazioni, in nottata, i militari del Nucleo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.