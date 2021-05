Monster, come la società la giustizia americana non è uguale per tutti (Di venerdì 7 maggio 2021) Quella del 17enne protagonista di Monster, il film in streaming dal 7 maggio su Netflix, sembra una storia vera. Inganno comprensibile per il modo in cui la storia è girata e raccontata, dalla prospettiva del ragazzo, e anche per il fatto che vicende come questa, di minori, neri, che finiscono in carcere per crimini che (forse) non hanno commesso, la giustizia americana ne produce a ciclo continuo. In realtà, però, il film si basa su uno dei libri di maggior successo di Walter Dean Myers, pluri-premiato scrittore di libri per l’infanzia americano, morto nel 2014. Steve Harmon (Harrison, Jr.) è un ragazzo di Harlem. Studia in una prestigiosa scuola pubblica di New York, e insegue il sogno di diventare un film-maker, obiettivo per nulla irrealizzabile, visto che il suo insegnante (Tim Blake Nelson) lo considera uno ... Leggi su wired (Di venerdì 7 maggio 2021) Quella del 17enne protagonista di, il film in streaming dal 7 maggio su Netflix, sembra una storia vera. Inganno comprensibile per il modo in cui la storia è girata e raccontata, dalla prospettiva del ragazzo, e anche per il fatto che vicendequesta, di minori, neri, che finiscono in carcere per crimini che (forse) non hanno commesso, lane produce a ciclo continuo. In realtà, però, il film si basa su uno dei libri di maggior successo di Walter Dean Myers, pluri-premiato scrittore di libri per l’infanzia americano, morto nel 2014. Steve Harmon (Harrison, Jr.) è un ragazzo di Harlem. Studia in una prestigiosa scuola pubblica di New York, e insegue il sogno di diventare un film-maker, obiettivo per nulla irrealizzabile, visto che il suo insegnante (Tim Blake Nelson) lo considera uno ...

