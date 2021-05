Monster, come la società la giustizia americana non è uguale per tutti (Di sabato 8 maggio 2021) Oltre alla polizia violenta, gli Stati Uniti hanno un altro problema da risolvere: un sistema giudiziario che non funziona e che riempie le carcere di giovani afroamericani. come racconta questo nuovo film in streaming su Netflix Quella del 17enne protagonista di Monster, il film in streaming dal 7 maggio su Netflix, sembra una storia vera. Inganno comprensibile per il modo in cui la storia è girata e raccontata, dalla prospettiva del ragazzo, e anche per il fatto che vicende come questa, di minori, neri, che finiscono in carcere per crimini che (forse) non hanno commesso, la giustizia americana ne produce a ciclo continuo. In realtà, però, il film si basa su uno dei libri di maggior successo di Walter Dean Myers, pluri-premiato scrittore di libri per l’infanzia americano, morto nel 2014. Steve ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Oltre alla polizia violenta, gli Stati Uniti hanno un altro problema da risolvere: un sistema giudiziario che non funziona e che riempie le carcere di giovani afroamericani.racconta questo nuovo film in streaming su Netflix Quella del 17enne protagonista di, il film in streaming dal 7 maggio su Netflix, sembra una storia vera. Inganno comprensibile per il modo in cui la storia è girata e raccontata, dalla prospettiva del ragazzo, e anche per il fatto che vicendequesta, di minori, neri, che finiscono in carcere per crimini che (forse) non hanno commesso, lane produce a ciclo continuo. In realtà, però, il film si basa su uno dei libri di maggior successo di Walter Dean Myers, pluri-premiato scrittore di libri per l’infanzia americano, morto nel 2014. Steve ...

