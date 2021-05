Michele Aiello racconta una scena di Un giorno la notte (Di venerdì 7 maggio 2021) “In questa scena il protagonista accompagna altri ragazzi ciechi e ipovedenti alla scoperta di uno sport completamente accessibile: il baseball”, spiega uno dei registi del documentario. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 7 maggio 2021) “In questail protagonista accompagna altri ragazzi ciechi e ipovedenti alla scoperta di uno sport completamente accessibile: il baseball”, spiega uno dei registi del documentario. Leggi

Advertising

DivinaCommediaQ : RT @ZalabTV: ?? Il tour internazionale digital di #flyingroots continua! Altra tappa a Gent, in #Belgio, in collaborazione con Società Dant… - ZalabTV : ?? Il tour internazionale digital di #flyingroots continua! Altra tappa a Gent, in #Belgio, in collaborazione con S… - ZalabTV : RT @superabileinail: Sainey e il suo viaggio verso l’oscurità, giocando al baseball per ciechi. Si intitola “Un giorno, la notte” il nuovo… - laboescapes : RT @ZalabTV: ?? Un Giorno la Notte - di Michele Aiello e Michele Cattani con l'autonarrazione visiva di @SaineyFatty9 , audiodescritto da @P… - Pennacchiiiii : RT @ZalabTV: ?? Un Giorno la Notte - di Michele Aiello e Michele Cattani con l'autonarrazione visiva di @SaineyFatty9 , audiodescritto da @P… -