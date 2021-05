Masters 1000 Madrid 2021: Zverev elimina Nadal e vola in semifinale (Di venerdì 7 maggio 2021) I quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2021 hanno proposto lo scontro tra Rafael Nadal e Alexander Zverev, terminato 6-4, 6-4 in favore del talentuoso tedesco. Zverev ha recuperato da una situazione di svantaggio nel primo set, per poi imporre il proprio diktat da fondocampo e determinare le sorti dell’incontro, ai danni di un Nadal insolitamente recessivo. Il classe ’97 ha meritato un successo ineccepibilmente indiscutibile da un punto di vista puramente tecnico-tattico, come da racconto dettagliato del campo madrileno. Nadal sottotono ed eliminato nuovamente da Zverev, per il terzo confronto consecutivo, con quest’ultimo che affronterà Dominic Thiem in semifinale. IL ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) I quarti di finale deldihanno proposto lo scontro tra Rafaele Alexander, terminato 6-4, 6-4 in favore del talentuoso tedesco.ha recuperato da una situazione di svantaggio nel primo set, per poi imporre il proprio diktat da fondocampo e determinare le sorti dell’incontro, ai danni di uninsolitamente recessivo. Il classe ’97 ha meritato un successo ineccepibilmente indiscutibile da un punto di vista puramente tecnico-tattico, come da racconto dettagliato del campo madrileno.sottotono edto nuovamente da, per il terzo confronto consecutivo, con quest’ultimo che affronterà Dominic Thiem in. IL ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Clamoroso Nadal! Fuori con Zverev. Berrettini alla prova Garin Che botta, Rafa! Sascha Zverev sgambetta Nadal nei quarti di finale del Masters 1000 Madrid battendolo in due set 6 - 4 6 - 4. Rafa inseguiva la 75esima semifinale in un Masters 1000 e il sesto titolo sulla terra madrilena ma uno Zverev rigenerato si è preso il posto in ...

DIRETTA ATP MADRID 2021/ Berrettini Garin video streaming tv: vittoria di Thiem ... vi troverete il calendario del torneo, le notizie più rilevanti e qualche statistica riguardante i giocatori impegnati nel Masters 1000 di tennis. DIRETTA ATP MADRID 2021/ Jannik Sinner eliminato: ...

Internazionali di tennis di Roma, tutto quello che c'è da sapere sul Masters 1000 Sky Sport Pessimo Nadal a Madrid, Zverev lo annienta in due set: sfuma la semifinale per Rafa Colpo di scena nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, Rafa Nadal esce di scena al cospetto di un sontuoso Alexander Zverev, vedendo svanire così la possibilità di imporsi davanti al pubblico ...

Zverev elimina Nadal a Madrid Alexander Zverev (6) ha spezzato i sogni di un sesto titolo al Masters 1000 di Madrid per il beniamino di casa Rafael Nadal (2) e resta in corsa per conquistare il suo secondo trionfo nella capitale s ...

