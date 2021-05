Masters 1000 Madrid 2021, Berrettini rimonta Garin ed è in semifinale contro Ruud (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteo Berrettini è in semifinale al Masters 1000 di Madrid 2021 di tennis. L’azzurro ha battuto in tre set il cileno Cristian Garin con il punteggio di 5-7 6-3 6-1. Il numero 10 del mondo è partito in sordina, ma sotto di un set e di un break è riuscito a reagire e a ribaltare la situazione conquistando l’accesso tra i magnifici quattro alla Caja Magica. Il tennista romano se la vedrà sabato 8 maggio contro il norvegese Casper Ruud, che ha avuto vita facile nel suo quarto di finale contro l’estroso kazako Bublik. RIVIVI IL LIVE La partita Berrettini parte male, cedendo subito la battuta nel game d’apertura. Garin restituisce il favore nel gioco successivo, ma all’undicesimo gioco ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteoè inaldidi tennis. L’azzurro ha battuto in tre set il cileno Cristiancon il punteggio di 5-7 6-3 6-1. Il numero 10 del mondo è partito in sordina, ma sotto di un set e di un break è riuscito a reagire e a ribaltare la situazione conquistando l’accesso tra i magnifici quattro alla Caja Magica. Il tennista romano se la vedrà sabato 8 maggioil norvegese Casper, che ha avuto vita facile nel suo quarto di finalel’estroso kazako Bublik. RIVIVI IL LIVE La partitaparte male, cedendo subito la battuta nel game d’apertura.restituisce il favore nel gioco successivo, ma all’undicesimo gioco ...

