(Di venerdì 7 maggio 2021) A tre anni di distanza dal pluripremiato e innovativod’esordio “HUMAN”, è uscito oggi, venerdì 7 maggio, “by” (Columbia Records/Sony Music), secondo disco d’inediti diMan. Ilprogetto discografico dell’artista è disponibile in versione digitale, CD, vinile, vinile rosso e picture disc: (https://SMI.lnk.to/by. “by” è unricco di anima e cuore, composto da 14 emozionanti canzoni, tra cui “All You Ever Wanted”, singolo che ha conquistato la Top10 della classifica airplay radio in Italia e in Europa e la Top 25 di quella di Shazam, e “Anywhere Away From Here”, brano attualmente in rotazione radiofonica, che segna la prima collaborazione ...

Lopinionista : "Life by misadventure", alla scoperta del nuovo album di Rag'N'Bone Man

Affaritaliani.it

Rag'n'Bone Man ha pubblicato una nuova canzone. Si intitola'Crossfire' e fa parte dell'ultimo album del musicista, 'By', in arrivo il 7 maggio. Rag'n'Bone Man ha già condiviso due canzoni del disco, il singolo 'All You Ever Wanted'' e la collaborazione con P!nk 'Anywhere Away From Here'. Il ...Inaspettato è anche il duetto del secondo singolo "Anywhere Away From Here", uscito a inizio aprile: Graham canta con Pink che, anticipa, è l'unica ospite del suo nuovo album "By", ...Rag’n’Bone Man ha pubblicato una nuova canzone. Si intitola"Crossfire" e fa parte dell'ultimo album del musicista, "Life By Misadventure", in arrivo il 7 maggio. Rag’n’Bone Man ha già condiviso due ca ...Il cantante lanciato da «Human»: con Pink siamo una strana coppia eppure tutti e due ci siamo trovati benissimo ...