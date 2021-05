Lazio, Inzaghi avverte: “La Fiorentina è un’ottima squadra. Vlahovic? Vi dico la mia” (Di venerdì 7 maggio 2021) La Lazio sta disputando un grande finale di stagione.Fiorentina, Iachini: “Vogliamo vincere tutte le partite. Con la Lazio servirà il match perfetto”La squadra del patron Lotito sta rincorrendo disperatamente la Champions League, ma allo stesso tempo deve difendere con le unghia e con i denti il posto in Europa League. Dopo aver faticato nella prima parte di stagione, la compagine di Simone Inzaghi è venuta fuori alla distanza e sta dando prova del suo valore. Proprio il tecnico dei biancocelesti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina.VIDEO Lazio, Inzaghi: “Fiorentina squadra di qualità. Sarà importante per un motivo”Simone Inzaghi non vuole disattenzioni da parte ... Leggi su mediagol (Di venerdì 7 maggio 2021) Lasta disputando un grande finale di stagione., Iachini: “Vogliamo vincere tutte le partite. Con laservirà il match perfetto”Ladel patron Lotito sta rincorrendo disperatamente la Champions League, ma allo stesso tempo deve difendere con le unghia e con i denti il posto in Europa League. Dopo aver faticato nella prima parte di stagione, la compagine di Simoneè venuta fuori alla distanza e sta dando prova del suo valore. Proprio il tecnico dei biancocelesti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la.VIDEO: “di qualità. Sarà importante per un motivo”Simonenon vuole disattenzioni da parte ...

Advertising

SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - Mediagol : #Lazio, Inzaghi avverte: 'La Fiorentina è un'ottima squadra. Vlahovic? Vi dico la mia' - S_K_MOORE : @Semprista Dio Mio leaving out Lazio and Inzaghi - infoitsport : Lazio, Inzaghi 'Con la Fiorentina fondamentale per la classifica' - Sportmediaset - infoitsport : Lazio, Inzaghi non molla il 4° posto: 'Fondamentale battere la Fiorentina per la classifica' -