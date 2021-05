La madre di Luana | ' Mio nipote resta con i nonni Il padre lo ha abbandonato appena nato'

(Di venerdì 7 maggio 2021) Emma Marrazzo, mamma diD'Orazio, la 22enne morta il 3 maggio in un incidente sul lavoro in un'azienda tessile di Montemurlo, in provincia di Prato, si dice pronta a battersi per ottenere l'...

una volta tornò da lavoro e mi disse che la maglietta le aveva strusciato nel macchinario e l'aveva tirata, ma lei se n'era accorta subito. Da allora ci stava attenta. E pure la titolare era ...Barbara D'Urso crolla a Pomeriggio 5 , arrivano le lacrime mentre intervista ladiD'Orazio , la 22enne operaia con il sogno di diventare attrice morta pochi giorni fa mentre stava lavorando in una fabbrica tessile del comune toscano di Montemurlo, in provincia di ...Piazza delle Carceri è gremita di gente per lo sciopero di lavoratori e sindacati in nome della sicurezza sul lavoro.Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, ha detto di voler battersi per l'affidamento del bambino: "Certo che lo teniamo noi. Suo padre l’ha riconosciuto, ma non c’è mai stato. Sarebbe crudele portarlo ...