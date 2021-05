La lettera speciale del Presidente Sergio Mattarella ai Jalisse (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Presidente Sergio Mattarella ha scritto e spedito una lettera ai Jalisse con una richiesta : “Inviatemi il vostro nuovo album” Poche ore fa l’annuncio dei Jalisse, che stupiti quanto felici, hanno fatto sapere della lettera speciale arrivata loro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo il messaggio pubblicato dal duo canoro italiano composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian: “Apriamo la cassetta della posta e scopriamo una bella lettera che arriva dal Presidente della Repubblica Italiana Mattarella che attende l’invio del nostro nuovo cd ‘Voglio emozionarmi ancora’. Felicissimi!”. I due cantanti della ... Leggi su zon (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilha scritto e spedito unaaicon una richiesta : “Inviatemi il vostro nuovo album” Poche ore fa l’annuncio dei, che stupiti quanto felici, hanno fatto sapere dellaarrivata loro da parte deldella Repubblica. Questo il messaggio pubblicato dal duo canoro italiano composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian: “Apriamo la cassetta della posta e scopriamo una bellache arriva daldella Repubblica Italianache attende l’invio del nostro nuovo cd ‘Voglio emozionarmi ancora’. Felicissimi!”. I due cantanti della ...

