Internazionali d'Italia, tabellone di qualificazione donne: cinque azzurre in lizza, Sloane Stephens numero 1 (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono stati sorteggiati i tabelloni delle qualificazioni per il torneo femminile degli Internazionali d'Italia 2021 di scena al Foro Italico di Roma. Saranno cinque le italiane a giocarsi un biglietto d'ingresso nel WTA 1000, con la volontà di aggiungersi a Camila Giorgi, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Tra chi battaglierà per un posto nella Città Eterna non ci sarà Jasmine Paolini: la lucchese è ancora impegnata nel WTA 125 di Saint-Malo, dove disputerà le semifinali domani, e ha lasciato campo libero a Bianca Turati, che era uscita sconfitta dalla sfida con Nuria Brancaccio. La laureata a Texas University avrà un match complicato da affrontare contro Tamara Zidansek, e se dovesse uscire vincitrice avrebbe una tra Aliona Bolsova e Sloane Stephens, una che non ha bisogno di ...

